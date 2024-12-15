В Таганроге скончался чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский

На турнире кубка ЕвропыWPC скоропостижно скончался 46-летний чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Стародубский. Об этом сообщили в Организации пауэрлифтинга России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа VK «Силовые виды спорта Ростовской области» Фото: Группа VK «Силовые виды спорта Ростовской области»

«С глубоким прискорбием сообщаем о том, что от нас скоропостижно ушел Сергей Стародубский. Спортсмен, друг, хороший человек. Многократный чемпион и рекордсмен мира и Европы. Член сборной команды WPC. Сергей всегда был с нами как в начале своего пути в пауэрлифтинге, так и в ветеранском возрасте. Только с WPC. И никогда нигде больше. Он навсегда и останется в наших сердцах. Нет слов, что бы описать боль утраты. Соболезнуем. Скорбим. Помним»,— говорится в сообщении организации.

По данным СМИ, врачи, прибывшие на место через 15 минут после того, как Сергею стало плохо, не смогли реанимировать его в течение часа.

Также информация о смерти Сергея Стародубского появилась вечером в субботу, 14 декабря, в группе VK «Силовые виды спорта Ростовской области». «Чемпион Мира и Европы по многочисленным версиям. Почти 30 лет в силовом спорте. Операция на сердце два года назад. Шунтирование. Опять выступление. Многослойная экипа после операции. Присед 320 кг. Жим 220 кг. Смерть на помосте»,— говорится в сообщении.

Василий Хитрых