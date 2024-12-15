В Ростове перевернулась машина скорой помощи, есть пострадавшие

Ночью, 14 декабря, на ул. Немировича-Данченко в Ростове-на-Дону машина скорой помощи попала в аварию и перевернулась. В результате ДТП пострадала 36-летняя женщина, сообщает пресс-служба отдела пропаганды Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Водитель скорой помощи, двигаясь с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом, столкнулся с автомобилем «Черри А13» на регулируемом перекрестке. В результате ДТП пассажирка скорой помощи получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ева Китаева