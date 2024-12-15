В Ростове при пожаре в заброшенном здании погиб человек
Минувшей ночью после пожара в заброшенном здании на ул. Горького, 24 было обнаружено тело человека без признаков жизни. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Сообщение о возгорании в заброшенном здании поступило 15 декабря, в 1:47. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар на площади 50 кв. м.
Пол и личность погибшего устанавливаются.
Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, за прошедшую неделю в Ростове-на--Дону произошло 12 бытовых пожаров.