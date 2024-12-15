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Спикер думы Нижнего Новгорода вошел в генсовет «Единой России»

В генсовет «Единой России» на XXII съезде партии включен спикер думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов. Кроме него в обновленный состав генсовета вошли другие участники военной спецоперации, сообщили в партии.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В свою очередь губернатор Глеб Никитин вышел из генсовета: его включили в высший совет «Единой России». В высший совет также вошли участники СВО.

Господин Чинцов в своем Telegram-канале пообещал сделать «все возможное для того, чтобы оправдать доверие однопартийцев». Губернатор Глеб Никитин также поблагодарил коллег за доверие.

Как писал «Ъ-Приволжье», участник кадровой программы для участников СВО «Время героев» полковник Евгений Чинцов был избран депутатом думы Нижнего Новгорода в сентябре 2024 года. Кандидата без политического опыта сразу назначили спикером.

Владимир Зубарев

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