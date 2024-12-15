В Ирбите простятся с двумя бойцами, погибшим на СВО

В Ирбите (Свердловская область) простятся с бойцами Евгением Князевым и Русланом Пушкаревым, которые погибли в зоне специальной военной операции (СВО) при выполнении боевых задач, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Каждый из них прошел свой жизненный путь, но оба приняли решение встать на защиту Родины и отдать за нее свою жизнь. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении.

Прощание с бойцами пройдет во вторник, 17 декабря в траурном зале «Рай».

Мария Шараева