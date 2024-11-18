На Урале простятся с погибшим на СВО бойцом Константином Федяевым

В поселке Сарапулка (Свердловская область) простятся с погибшим во время проведения специальной военной операции (СВО) бойцом Константином Федяевым, сообщил в своем telegram-канале глава Березовского городского округа Евгений Писцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Федяев

Фото: Telegram-канал Евгения Писцова Константин Федяев

Фото: Telegram-канал Евгения Писцова

Он родился 27 июля 1988 года в Сарапулке, в 2005 году окончил поселковую школу №30. Погиб 4 ноября при выполнении боевых задач на территории города Селидово Донецкой Народной республики (ДНР). У Константина Федяева осталась семья с семилетним сыном и дочерьми шести и четырех лет, также он воспитывал дочь супруги от ее первого брака. «Родные, друзья и близкие вспоминают его как человека, который придет на помощь в любое время суток. Константин считал своим гражданским долгом защищать свою семью, свою Родину»,— рассказал господин Писцов.

Прощание с бойцом состоится 18 ноября: в 12:30 начнется траурный митинг и отпевание на площади у Обелиска Славы ВОВ в Сарапулке, в 14:00 пройдут похороны на поселковом кладбище, через полчаса в кафе «Молодежное» будет организован поминальный обед.

Ирина Пичурина