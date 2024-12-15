Казанские волейболистки «Динамо-Ак Барс» одержали 14-ю победу подряд в Суперлиге. Спортсменки обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0. Об этом рассказали в пресс-службе женской волейбольной команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли 14-й матч подряд в Суперлиге

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Волейболистки «Динамо-Ак Барс» выиграли 14-й матч подряд в Суперлиге

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Динамо-Ак Барс» обыграла «Динамо» в трех сетах (25:20, 25:13, 25:20). По итогам матча больше всего очков для казанской команды набрала доминиканская доигровщица Брайелин Мартинес — 18 очков. Лучшей волейболисткой игры стала либеро Мария Бибина.

18 декабря «Динамо — Ак Барс» в гостях сыграет со «Спартой» из Нижнего Новгорода.

Диана Соловьёва