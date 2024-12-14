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В Ростове за неделю произошло 12 пожаров

За прошедшую неделю в Ростове-на--Дону произошло 12 бытовых пожаров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В восьми случаях причинами возгораний стало неосторожное обращение с огнем, в остальных четырех — замыкание электропроводки.

Жителей города просят следить за состоянием розеток в доме, не использовать удлинители, при выходе из дома закрывать вентиль возле газовой плиты или на газовой колонке, не сушить вещи над плитой и соблюдать все прочие меры пожарной безопасности.

Кристина Федичкина

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