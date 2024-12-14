Прокуратура организовала проверку по отключению воды в Ростове

Прокуратура Ярославской области начала проверку после аварии на сети водоснабжения в Ростове. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в результате аварии на магистральном водоводе утром 14 декабря в городе подача воды была прекращена. Сразу же началось устранение аварии. На данный момент без водоснабжения остаются пять многоквартирных домов, учреждения социальной сферы не пострадали

Проверка оценит соблюдение законодательства о бесперебойном водоснабжении и устранении аварийных ситуаций. Особое внимание будет уделено срокам ремонта и организации подвоза воды.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль»,— сообщили в ведомстве.

Антон Голицын