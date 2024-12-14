Ростов остался без воды
В Ростове Ярославской области произошло отключение холодного водоснабжения из-за аварии. Об этом сообщили в администрации города.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
14 декабря в 1-м микрорайоне около рынка произошел прорыв магистрального водопровода, что привело к аварийному отключению. В администрации сообщили, что планируемое время окончания восстановительных работ — 20:00.
«Все ремонтные бригады на месте, руководство города, специалисты городского поселения Ростов сейчас этим вопросом занимаются»,— прокомментировал глава Ростова Сергей Тихомиров.