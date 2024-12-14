33 региона уже приступили к работе над региональными учебниками по истории

33 региона России приступили к работе над региональными учебниками по истории, многие из них имеют не просто наработки, а готовые, смакетированные учебники. Об этом сообщил замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко на межрегиональной конференции по разработке учебников региональной истории. Учебник истории по истории Республики Татарстан также находится в разработке.

«В частности, неоднократно сегодня на пленарном заседании отмечался учебник региональной Республики Татарстан, который отмечается удивительной глубиной, историческим содержанием, при этом очень тонкой выверенностью всех наиболее сложных вопросов, которые в истории, безусловно, были», — отметил Николай Овсиенко.

Современный школьник должен понимать и воспринимать всю историю Отечества: начиная от региональных аспектов до общероссийских, а также место своей страны в общемировой истории, — подытожил замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере.

Новые учебники по истории всей России под авторством помощника президента РФ Владимира Мединского уже введены в образовательный процесс 10–11 классов, а с сентября 2025 года новые учебники для 5–9 классов также войдут в школьную программу.

Влас Северин