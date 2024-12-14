Новогодние спектакли, открытие катков и игры «Локомотива»

В Ярославле и области в период с 14 по 22 декабря начнутся новогодние спектакли и концерты, пройдут первые елки, выступят «Уральские пельмени», откроются катки и состоятся хоккейные матчи «Локомотива». Самые яркие события — в афише «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Рыбинске 14 декабря пройдет 16-ое «НаШествие Дедов Морозов», в котором примут участие дети, главный Дед Мороз страны и Мороз воевода из Карабихи. В этот же день на площади Дерунова начнет работу каток. 15 декабря каток также начнет работать в Переславле-Залесском, его открытие сопроводит новогодний праздник.

14 и 15 декабря на сцене КЗЦ «Миллениум» пройдут концерты Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Со сцены прозвучат известные хиты «Встанем», «Я русский», «Моя Россия» и другие композиции. Стоимость билета – от 4 д 7 тыс. руб.

В Доме Актера 15 и 16 декабря состоится премьера спектакля «Братья Карамазовы» в исполнении артистов Ярославского Камерного Театра имени Юрия Ваксмана. Режиссер-постановщик — Виктор Тереля. Стоимость билета — 1,2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Уральские пельмени"

Фото: pelmeny.net "Уральские пельмени"

Фото: pelmeny.net

Новогодний концерт «Уральских пельменей» пройдет в Ярославле 16 декабря. На сцене КЗЦ «Миллениум» зрители смогут увидеть известное по телевидению комедийное шоу, в программе будут миниатюры про Новый год, которые еще не выходили в эфир. В концертах этой программы участвуют Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Максим Ярица, Сергей Калугин, Данила Пятков, Ксения Корнева и Илана. Стоимость билетов — 5-8 тыс. руб.

20 декабря эстрадный оркестр имени Валерия Павлушова покажет «Большой концерт» в ДК им. Добрынина. Будет представлена новая программа «По волнам нашей памяти», в которой прозвучат любимые, хорошо забытые, и неизвестные зрителям композиции. Стоимость билетов — от 250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советская площадь, Ярославль

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал Советская площадь, Ярославль

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

20 декабря в Ярославле торжественно откроется каток на Советской площади. Вместе с катком будут работать новогодняя ярмарка и детские аттракционы: «Тюбинг Кросс» и две карусели, а также горка и зона фуд-корта. 22 декабря при подходящих погодных условиях каток откроют в Брейтове.

С 20 и по 23 декабря включительно в КЗЦ «Миллениум» пройдут новогодние представления «Заколдованный принц — Щелкунчик. Продолжение». Это сценическое действо с элементами театра, мюзикла, циркового шоу от артистов мирового уровня.

«В основу представления легла захватывающая сюжетная линия сказки Гофмана – похищение Волшебного Ореха, опасная погоня и романтичная история заколдованных влюбленных – Принца и Мари»,— анонсируют в КЗЦ выступления.

После каждого представления зрителей ждет анимация со Снегурочкой и Дедом Морозом у новогодней елки. Стоимость билетов — от 600 до 1100 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» дважды в ближайшую неделю сыграет на «Арене-2000» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. 20 декабря железнодорожники встретятся с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, 22 декабря — с ХК «Сочи». Стоимость билетов — от 500 руб.

В Музее истории города с 21 декабря будет проходить праздник «Елка. Ностальгия 18+». Это встреча Нового года дружной компанией в праздничной атмосфере советского «голубого огонька» 1970-х – 1980-х годов. Посетителей ждут известные песни и фильмы, интересные конкурсы и танцы под ритмы советской и зарубежной эстрады. Стоимость — 1,4 тыс. руб.

Для маленьких гостей в музее также с 21 декабря будет проходить «Елка в купеческом доме». Гостей познакомят со старинным купеческим домом и его жителями, традициями проведения елок в купеческих домах города и празднования Рождества Христова в начале XX века. Всем предложат украсить праздничную елку, а Дед Николай, главный герой дореволюционного Рождества, одарит сладкими подарками. Стоимость билета — 800 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Музей истории города Ярославля Фото: Музей истории города Ярославля

22 декабря в Ярославской филармонии начнут показывать новогоднее сказочное представление «Тайна волшебной лампы» в исполнении филармонической хоровой капеллы «Ярославия». Зрителей ждет захватывающая история про Алладина, яркие костюмы, музыкальные номера и хоровод у новогодней елки. Стоимость билета — 500 руб.

Алла Чижова