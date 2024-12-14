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В Татарстане отремонтировали Дом культуры села Большие Тиганы

В селе Большие Тиганы завершился капитальный ремонт сельского Дома культуры по федеральному проекту «Культурная среда». Об этом сообщает пресс-служба Главинвестрой Республики Татарстан.

В здании полностью обновили кровлю и фасад, установили новые окна и двери. Также провели внутренние отделочные работы, модернизировали инженерные сети и систему пожарной безопасности. Дополнительно в Доме культуры появилось видеонаблюдение.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделят 338,5 млн рублей на капитальный ремонт школ, детских садов, двух спортивных школ, детского центра, театра кукол и сельского дома культуры.

Анар Зейналов

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