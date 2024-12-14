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В Свердловской области последствия снегопада ликвидируют 422 единицы техники

В Свердловской области последствия обильного снегопада за минувшие сутки ликвидируют 422 единицы техники. Как сообщили в департаменте информационной политики региона, для ликвидации скользкости было использовано 7,4 тыс. тонн пескосоляной смеси и 123 тонны песка.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«В настоящее время техника продолжает приводить в порядок областные дороги до полного устранения зимней скользкости. Всего на дорогах области за минувшие сутки выпало до четырех сантиметров снега», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что в уборке снега было задействовано 270 комбинированных дорожных машин, 35 автомобилей с отвалом, 59 автогрейдеров и 58 единиц прочей техники.

Напомним, ранее водителей и пешеходов Свердловской области предупредили о сильном снегопаде с метелями на территории региона и возможном образовании снежного наката на проезжей части.

Мария Шараева

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