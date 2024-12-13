Свердловских водителей предупредили об ухудшении дорожных условий

Водителей и пешеходов Свердловской области предупредили о сильном снегопаде с метелями на территории региона и возможном образовании снежного наката на проезжей части, сказано в сообщении областной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Автомобилистам рекомендуется снижать скорость, проверять исправность тормозной системы, включать ближний свет фар, избегать резких маневров и торможений, учитывать возможное образование наледи на мостах и эстакадах.

Автоинспекторы патрулируют наиболее сложные участки трасс с включенными проблесковыми маячками, контролируя ситуацию на дорогах и оказывая помощь водителям в случае необходимости. Снегоуборочная техника также выведена на дороги.

Напомним, температура днем в Свердловской области ожидается 0°..-5°, на севере до -8°..-10°, в Екатеринбурге температура составит -1°..-3°, будет пасмурно, снег, ветер южный, юго-восточный, 3-8 м/с. На выходных значительно похолодает.

Ирина Пичурина