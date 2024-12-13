Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мошенники начали обманывать граждан под видом свердловского МЧС

В Свердловской области мошенники под видом регионального МЧС начали обманывать местных жителей. Они присылают фейковые сообщения об отключении отопления, сообщили в пресс-службе МЧС.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Оперативная информация РСЧС: Внимание! 14 декабря с 6 утра в нескольких районах Екатеринбурга будет применено аварийное отключение теплоснабжения. Причина аварии — прорыв трубопровода. Ведутся ремонтные работы»,— пишут мошенники и указывают номер якобы МЧС.

В региональном ведомстве напомнили, что МЧС не отправляет уведомления о плановых отключениях отопления через telegram-каналы. «Получить информацию от РСЧС можно через СМС-сообщения, push-уведомления в приложении "МЧС России", а также на официальных страницах в социальных сетях и на сайте»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее пенсионерку из Екатеринбурга интернет-мошенники обвинили в связи с украинской армией. После они вынудили ее продать квартиру почти за 4 млн руб. ради «помощи» следствию.

Виталий Красиков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...