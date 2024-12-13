Мошенники начали обманывать граждан под видом свердловского МЧС

В Свердловской области мошенники под видом регионального МЧС начали обманывать местных жителей. Они присылают фейковые сообщения об отключении отопления, сообщили в пресс-службе МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Оперативная информация РСЧС: Внимание! 14 декабря с 6 утра в нескольких районах Екатеринбурга будет применено аварийное отключение теплоснабжения. Причина аварии — прорыв трубопровода. Ведутся ремонтные работы»,— пишут мошенники и указывают номер якобы МЧС.

В региональном ведомстве напомнили, что МЧС не отправляет уведомления о плановых отключениях отопления через telegram-каналы. «Получить информацию от РСЧС можно через СМС-сообщения, push-уведомления в приложении "МЧС России", а также на официальных страницах в социальных сетях и на сайте»,— рассказали в ведомстве.

Напомним, ранее пенсионерку из Екатеринбурга интернет-мошенники обвинили в связи с украинской армией. После они вынудили ее продать квартиру почти за 4 млн руб. ради «помощи» следствию.

Виталий Красиков