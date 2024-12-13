Ростовские таможенники перечислили в бюджет более 2,4 млрд рублей с начала года

Ростовская таможня перечислила 2,4 млрд руб. в федеральный бюджет с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Таможенный контроль в портах Ростова, Азова и Таганрога был осуществлен в отношении 8 тыс. судов. Всего грузооборот в портах составил 13 млн т.

По результатам проверочных мероприятий после выпуска товаров доначислено таможенных платежей, пеней и штрафов на сумму 718 млн руб., а также выявлено и изъято из оборота 14 тыс. товаров с признаками контрафактности.

Как сообщал ранее «Ъ-Ростов», в Ростовской области, а также Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа 50% косметологических препаратов могут быть контрафактными.

Ева Китаева