В Ростовской области 50% препаратов у косметологов могут быть контрафактными

В Ростовской области, а также Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа 50% косметологических препаратов могут быть контрафактными. Рост «серого рынка» косметологии связан с западными санкциями и уходом из России косметических брендов. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на председателя комитета по развитию предприятий индустрии красоты ростовского областного отделения «Опоры России» Екатерину Шибакову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам эксперта, в основном используются подделки дорогих европейских препаратов и реже — американских брендов, упаковка которых стоит от 10 тыс. руб. Подделки попадают из Китая через соседние с Россией страны.

«Санкции однозначно способствовали росту серого рынка. Те бренды, которые официально ушли из России, стали везти через параллельный импорт. <...> Российские бренды, к счастью, пока не подделывают», — рассказала Екатерина Шибакова.

Косметологи могут приобретать контрафактные препараты, не подозревая об отсутствии у них лицензии. Многие специалисты не работают с официальными магазинами, а покупают препараты у физлиц, что повышает риск приобретения некачественного товара.

Екатерина Шибакова уверена, что необходимо усилить контроль за рынком косметологических препаратов. Для этого необходима кооперация таможенных органов, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и Роскачества.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о выявленных 1,6 млн нарушениях при реализации в Ростовской области товаров легкой промышленности в 2024 году.

Ева Китаева