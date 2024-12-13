В Ростовской области 50% препаратов у косметологов могут быть контрафактными
В Ростовской области, а также Краснодарском крае и регионах Северного Кавказа 50% косметологических препаратов могут быть контрафактными. Рост «серого рынка» косметологии связан с западными санкциями и уходом из России косметических брендов. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на председателя комитета по развитию предприятий индустрии красоты ростовского областного отделения «Опоры России» Екатерину Шибакову.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По словам эксперта, в основном используются подделки дорогих европейских препаратов и реже — американских брендов, упаковка которых стоит от 10 тыс. руб. Подделки попадают из Китая через соседние с Россией страны.
«Санкции однозначно способствовали росту серого рынка. Те бренды, которые официально ушли из России, стали везти через параллельный импорт. <...> Российские бренды, к счастью, пока не подделывают», — рассказала Екатерина Шибакова.
Косметологи могут приобретать контрафактные препараты, не подозревая об отсутствии у них лицензии. Многие специалисты не работают с официальными магазинами, а покупают препараты у физлиц, что повышает риск приобретения некачественного товара.
Екатерина Шибакова уверена, что необходимо усилить контроль за рынком косметологических препаратов. Для этого необходима кооперация таможенных органов, Роспотребнадзора, правоохранительных органов и Роскачества.
Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о выявленных 1,6 млн нарушениях при реализации в Ростовской области товаров легкой промышленности в 2024 году.