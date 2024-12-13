Каток на площади 1905 года планируют открыть 20 декабря

В Екатеринбурге каток на площади 1905 года планируют открыть на день раньше, 20 декабря. Днем вход на каток будет бесплатным, рассказал глава города Алексей Орлов на торжественном приеме, посвященном Дню добровольца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

По словам господина Орлова, открыть каток на день раньше нужно для того, чтобы протестировать его перед шоу фигуриста Ильи Авербуха.

Напомним, официально каток на площади 1905 года должны открыть 21 декабря. Тогда же на нем пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов. В новогодние праздники в медиарубке катка планируют организовать выступления музыкальных групп.

Виталий Красиков