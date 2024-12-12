На катке на площади 1905 года организуют концерты музыкальных групп

В Екатеринбурге планируют организовать выступления музыкальных групп в медиарубке катка на площади 1905 года в новогодние праздники, передает близкий к мэрии telegram-канал «Екатеринбург. Главное» со ссылкой на информацию портала Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Договоры заключены с группами «Годжи», «Парни», Moller jazz show, трио Дениса Галушко и Марфа Мелькова, кавер-группами «Ноль калорий» и «Манго». «Сразу после боя курантов, согласно документам, будет музыкальная программа от Флоры и Максима Юдина»,— сказано в сообщении.

Как отметили в канале, выступления будут проводиться при температуре не ниже -20° — в ином случае их перенесут на другую площадку или отменят.

Напомним, на площади 1905 года впервые расположится каток с площадью около 800 кв. м, работы по его организации уже начались. На открытии катка 21 декабря пройдет зимний фестиваль и шоу Ильи Авербуха при участии звезд мирового фигурного катания, чемпионов мира и олимпийских чемпионов.

Ирина Пичурина