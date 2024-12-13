Пригородный поезд из Туапсе в Сочи приостановит работу 14 декабря

В субботу, 14 декабря, пригородный поезд №6831 «Туапсе — Имеретинский курорт» не выйдет на маршрут. Как сообщает пресс-служба компании «Кубань Экспресс-Пригород», отмена утреннего рейса, который отправлялся из Туапсе в 07:36 и прибывал на Имеретинский курорт в 11:38, связана с технологическими причинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Специалисты рекомендуют пассажирам учитывать изменения при планировании поездок и ознакомиться с актуальным расписанием в билетных кассах, справочных вокзалов или на официальном сайте компании. Дополнительную информацию также можно получить по телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8(800)775-00-00.

«Ъ-Сочи» писал, что с 15 декабря на Северо-Кавказской железной дороге вводят новый трехлетний график движения поездов. Всего на магистрали будет курсировать 201 пара поездов дальнего следования, в том числе восемь двухэтажных составов.

Мария Удовик