Поезда в Адлер пойдут через Калмыкию и Дагестан

Северо-Кавказская железная дорога с 15 декабря вводит новый график движения поездов, рассчитанный на три года. Изменения касаются в том числе Адлера. В целом по магистрали будет курсировать 201 пара составов дальнего следования, включая восемь двухэтажных поездов, сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В обновленном расписании появится маршрут №113/114 между Краснодаром и Москвой с остановками на станции Первомайская в направлении столицы и на станции Ростов-Главный в обратном направлении.

Железнодорожники запускают новые составы по маршрутам Кисловодск — Архангельск, Уфа — Анапа и Имеретинский Курорт — Челябинск. Также вводятся беспересадочные группы вагонов из Черкесска в Москву и Санкт-Петербург, а также из Калининграда в Минеральные Воды.

Сезонные поезда №249/250 Новокузнецк — Адлер и №545 Орск — Адлер изменят маршрут следования. Теперь они будут проходить через станции Калмыкии (Олейниково, Улан-Холл, Белое Озеро), Дагестана (Кизляр), а также через Чеченскую Республику, Кабардино-Балкарию, Ставропольский край и Кубань.

Вячеслав Рыжков