В Ярославле может появиться «сити» для сотрудников ПСБ

В Ярославле ПАО «Промсвязьбанк» создаст «сити» (деловой центр по аналогии с City of London, «Москва-Сити» и др. — «Ъ-Ярославль») для работы и проживания своих сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Михаила Евраева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что ПСБ зарегистрирует юридический и налоговый адреса в Ярославле. В город за несколько лет переведут 5 тыс. сотрудников и членов их семей. Банк планирует создать для своих сотрудников новую инфраструктуру.

«Мы обсуждали с руководством банка такой вариант, это, конечно же, есть в планах. Новая инфраструктура — это и инвестиции в жилую недвижимость, и в социальные объекты, и в офисы. Предполагается целый сити в Ярославле на основе банка»,— цитирует ТАСС господина Евраева.

Подробнее о релокации — читайте в материале «Ъ-Ярославль» «Банкуют все».

Алла Чижова