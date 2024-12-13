В Сочи 1,7 тысячи спасателей будут дежурить в новогодние праздники

Краевая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края обсудила готовность региона к зимнему периоду. Заседание провел первый заместитель губернатора Игорь Галась. Только в Сочи на случай ЧС будут задействованы более 1,7 тыс. человек и свыше пятисот единиц техники, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС по Краснодарскому краю.

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«Прошу все муниципалитеты принять меры по ограничению запуска фейерверков во время зимних праздников. Следует провести профилактическую работу с лицами, ответственными за организацию праздничных мероприятий, в том числе в средствах размещения туристов», – призвал господин Галась.

Министр ГО и ЧС края Сергей Штриков сообщил о полной готовности территориальной подсистемы РСЧС к реагированию на нештатные ситуации в зимний период. Пожарно-спасательные подразделения региона перейдут на усиленный режим работы в праздничные дни.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ранее отмечал, что горные курорты Сочи показывают наиболее высокую загрузку. Для гостей в преддверии праздников подготовили 170 средств размещения на 11,8 тыс. номеров. Ожидается, что номерной фонд на черноморском побережье путешественники заполнят на 70%, тогда как на горных курортах прогнозируется загрузка на уровне 90%.

Вячеслав Рыжков