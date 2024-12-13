Вениамин Кондратьев: горные курорты Сочи показывают наиболее высокую загрузку
Самые высокие показатели загрузки фиксируют на горнолыжных курортах Сочи. В пиковый период загрузка на 20% превышает уровень бронирования отелей черноморского побережья. Для гостей в этом году подготовили 170 средств размещения на 11,8 тыс. номеров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
В новогодние праздники отели и санатории Краснодарского края ожидают высокий уровень загрузки. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев, в праздничные дни номерной фонд на черноморском побережье путешественники заполнят на 70%, тогда как на горных курортах прогнозируется загрузка на уровне 90%.
Особой популярностью пользуются четырех- и пятизвездочные отели, которые традиционно демонстрируют стопроцентную загрузку. Для туристов подготовили круглогодичные бассейны, спа-комплексы, горные бани, а также экстремальные развлечения в высокогорном парке аттракционов.
С декабря по март Кубань планирует принять до 3 млн гостей. В зимний период на курорты региона приедут не только туристы, но и более 300 тыс. экскурсантов с однодневными поездками.
За последние пять лет специалисты построили более 170 новых гостиниц, которые добавили 8,4 тыс. номеров. Сегодня в регионе работает около 11 тыс. средств размещения.
«Ъ-Сочи» писал, что специалисты прогнозируют всплеск продаж новогодних туров в Сочи. Эксперты отмечают, что дефицита мест пока нет, однако в популярных объектах уже распродали наиболее востребованные категории номеров.