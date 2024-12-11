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Абхазия полностью осталась без света

В Абхазии полностью отключено электричество. Это произошло после того, как Ингурская ГЭС остановила работу из-за критически низкого уровня воды, пишет РИА Новости со ссылкой на «Черноморэнерго».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Остановка работы ИнгурГЭС, света нет на всей территории республики»,— сообщили в организации.

В соседней республике с 9 декабря ввели ограничения подачи электроэнергии. Мера действует на территории каждого района. С 7:00 до 21:00 подача осуществлялась дважды по 2 часа 20 минут, ночью свет не отключали.

Ранее и. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике. Глава правительства Абхазии отметил значительные расходы на оплату электроэнергии из России. В частности, в стране временно закрыли школы и детсады из-за энергодефицита. Больницы, как сообщалось, функционировали штатно.

Вячеслав Рыжков

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