На Дону выявили 1,2 млн нарушений при продаже товаров легкопрома

Система маркировки «Честный знак» помогла выявить 1,6 млн нарушений при реализации в Ростовской области товаров легкой промышленности в 2024 году. Как сообщили журналистам «Известий» в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), донской регион вошел в пятерку лидеров антирейтинга субъектов Федерации по этому показателю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Всего по стране выявили 36 млн таких нарушений. Большая часть из них — 27 млн — связана с оформлением некорректной разрешительной документации, 7 млн товаров оказались контрафактом, еще 1,5 млн — не введены в оборот. Директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский отметил, что в этом году число нарушений а России сократилось вдвое. Он рассказал изданию, что всю информацию о правонарушениях Центр передает магазинам и производителям, помогая разобраться в их причинах.

Дмитрий Ковалевский