За неделю в Сочи произошло 192 аварии

С 6 по 12 декабря в Сочи зарегистрировали 192 аварии. В девяти случаях пострадали люди. Основные причины ДТП связаны с нарушениями ПДД, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

За прошедшую неделю на дорогах Сочи произошло почти 200 аварий. Среди наиболее частых причин ДТП — несоблюдение очередности проезда (40 случаев), нарушение бокового интервала (35 случаев), неправильный выбор дистанции (22 случая), несоблюдение правил движения задним ходом (14 случаев) и несоответствие скорости дорожным условиям (10 случаев).

Самым аварийным днем стала суббота, когда произошло 39 ДТП, а самым спокойным — воскресенье, когда специалисты зарегистрировали 16 происшествий.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте в четверг сбили двух детей в разных районах курорта. На пешеходных переходах пострадали 14-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Мария Удовик