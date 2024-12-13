Кордоны Кавказского заповедника Сочи засыпало снегом

Мощный циклон принес снегопады на территорию Кавказского заповедника в Сочи. Сотрудники сейчас расчищают тропы и дороги, предупреждая туристов об опасности схода лавин и сложных погодных условиях, сообщили в пресс-службе заповедника в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника Фото: Пресс-служба Кавказского заповедника

После обильных осадков кордоны заповедника засыпало снегом, как и поселок Красная Поляна. Сотрудники заповедника начали утро 13 декабря с расчистки троп и проходов к домам и объектам инфраструктуры, используя как лопаты, так и тяжелую технику.

На плато Лагонаки метель продолжается сутки, дороги местами замело снегом, видимость ухудшилась. На горнолыжном курорте усилился ветер.

Кавказский заповедник напоминает, что самостоятельное посещение закрытых троп в таких условиях небезопасно. Туристам, планирующим поездки в горный кластер, настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях, не оснащенных зимней резиной.

Для посетителей остаются доступными некоторые рекреационные объекты, в том числе экоцентры «Лаура» и «Гузерипль», Тисо-самшитовая роща и прогулочные маршруты, такие как тропа к смотровой площадке Ефремова и смотровая площадка в Лагонаки. Однако даже на этих маршрутах в условиях сильных осадков необходимо соблюдать меры предосторожности, уделяя особое внимание выбору подходящей одежды и обуви. Специалисты рекомендуют путешественникам перенести досуг до улучшения погодных условий.

В Сочи и Сириусе продлили штормовое предупреждение. На территории курорта прогнозируют усиление ветра, снег и дождь. Синоптики ожидают, что в ночь с 13 на 14 декабря и утром 14 декабря в прибрежной зоне Сочи и Сириусе похолодает до -5 градусов, в предгорьях и горах от -13 до -8 градусов.

Мария Удовик