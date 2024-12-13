Сочинцев предупредили о похолодании

В Сочи ожидается понижение температуры воздуха. Синоптики предупредили о том, что в ночь с 13 на 14 декабря и утром 14 декабря в прибрежной зоне Сочи и на федеральной территории Сириус похолодает до -5 градусов, в предгорьях и горах от -13 до -8, передает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В мэрии также предупредили об усилении северо-западного, северного ветра. Порывы могут достигать 15–18 м/с. На дорогах местами возможна гололедица. Глава Сочи Андрей Прошунин поручил городским службам перейти на усиленный режим работы.

«Жителям и гостям курорта рекомендовано предпринять все необходимые меры предосторожности. В случае чрезвычайной ситуации звонить с мобильных телефонов по номеру 112»,— напомнили в мэрии.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте «Красная Поляна» продолжают действовать ограничения на горнолыжных трассах. Все горнолыжные трассы закрыли из-за лавинной опасности. В то же время канатные дороги «Красная Поляна», «Реликтовый лес» и «Вершина» продолжают работать в штатном режиме с 08:30 по московскому времени.

Вячеслав Рыжков