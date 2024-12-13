В Тюмени изымут 11 земельных участков с домами ради КРТ

В Тюмени в рамках программы комплексного развития территорий изымут 11 участков, следует из сообщений на сайте городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Изъятию подлежат два участка по адресу ул. Саратовская, 26, участки по адресу ул. Саратовская 15 и 10, ул. Иркутская, 9а, ул. Кемеровская, 13, ул. Томская, 12, ул. Рылеева, 22 и 20. Помимо этого, изъять планируют участки с домами по ул. Тюменской, 6 и 18, а также по ул. Горпищекомбинатовской, 15а.

Ранее в администрации Тюмени сообщили, что для муниципальных нужд изымут четыре участка по ул. Сахалинской. На них находятся три нежилых здания, три жилых дома и один объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС), они входят в территорию под КРТ.

Анна Капустина