В Тюмени изымут четыре участка с жилыми домами под КРТ

Администрация Тюмени изымет четыре участка по ул. Сахалинской для муниципальных нужд, сообщили в пресс-службе мэрии. Земля находится в границах комплексного развития территорий (КРТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Изъяты будут участки на ул. Сахалинской, 26, 27, 27а, 30. На них находятся три нежилых здания, три жилых дома и один объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Владельцам домов порекомендовали обратиться в отдел комплексного развития территорий департамента земельных отношений и градостроительства администрации города. Туда можно прийти лично, позвонить или направить сообщение по электронной почте.

Ранее московский девелопер «Страна М 8» выиграл торги на право заключения договора о комплексном развитии территории (КРТ) участка в районе улиц Мельникайте — Харьковская — Одесская в Тюмени. Стоимость участка площадью 5,12 га для девелопера составила 10,9 млн руб.

Анна Капустина