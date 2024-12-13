В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7
В Татарстане на 782-м километре автодороги М-7 «Волга» столкнулись легковой автомобиль Lada и грузовик DAF. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан.
1 / 3
По данным ведомства, ДТП произошло сегодня. Причины аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники дорожной инспекции.
Ранее сообщалось, что в Лаишевском районе два человека пострадали при падении автомобиля с моста.