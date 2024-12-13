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В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

В Татарстане на 782-м километре автодороги М-7 «Волга» столкнулись легковой автомобиль Lada и грузовик DAF. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте. Об этом сообщает Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан.

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В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

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В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Татарстане водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком на трассе М-7

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

По данным ведомства, ДТП произошло сегодня. Причины аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники дорожной инспекции.

Ранее сообщалось, что в Лаишевском районе два человека пострадали при падении автомобиля с моста.

Анар Зейналов

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