В Лаишевском районе Hyundai Solaris упал с моста через реку Шуранку на 65-м километре трассы Казань — Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба районной Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Лаишевском районе два человека пострадали при падении автомобиля с моста

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан В Лаишевском районе два человека пострадали при падении автомобиля с моста

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

По данным ГИБДД, происшествие случилось 12 декабря в 23:15. Водитель не справился с управлением из-за превышения скорости, съехал с дороги, и автомобиль упал с моста. Пострадавших госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Анар Зейналов