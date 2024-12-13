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В Лаишевском районе два человека пострадали при падении автомобиля с моста

В Лаишевском районе Hyundai Solaris упал с моста через реку Шуранку на 65-м километре трассы Казань — Оренбург. Об этом сообщает пресс-служба районной Госавтоинспекции.

В Лаишевском районе два человека пострадали при падении автомобиля с моста

В Лаишевском районе два человека пострадали при падении автомобиля с моста

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

В Лаишевском районе два человека пострадали при падении автомобиля с моста

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан

По данным ГИБДД, происшествие случилось 12 декабря в 23:15. Водитель не справился с управлением из-за превышения скорости, съехал с дороги, и автомобиль упал с моста. Пострадавших госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Анар Зейналов

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