За неделю в Тюменской области у 86 жителей мошенники похитили свыше 24 млн
В Тюменской области за минувшую неделю телефонные и интернет-мошенники похитили у 86 жителей Тюменской области денежные средства на сумму более 24 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.
За неделю у жителей Тюменской области мошенники похитили свыше 24 млн
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, наибольшая сумма похищенных денежных средств за данный период составила 3 млн руб. Неизвестный, позвонив в Viber с российского номера, под предлогом предупреждения снятия денег и оформления кредита похитил их у жительницы Тобольска. Она самостоятельно перевела деньги на счета, подконтрольные злоумышленникам.
По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).