За неделю в Тюменской области у 86 жителей мошенники похитили свыше 24 млн

В Тюменской области за минувшую неделю телефонные и интернет-мошенники похитили у 86 жителей Тюменской области денежные средства на сумму более 24 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За неделю у жителей Тюменской области мошенники похитили свыше 24 млн

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ За неделю у жителей Тюменской области мошенники похитили свыше 24 млн

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, наибольшая сумма похищенных денежных средств за данный период составила 3 млн руб. Неизвестный, позвонив в Viber с российского номера, под предлогом предупреждения снятия денег и оформления кредита похитил их у жительницы Тобольска. Она самостоятельно перевела деньги на счета, подконтрольные злоумышленникам.

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Анастасия Таначева