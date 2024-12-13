Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительницу Шадринска, обвиняемую в даче взятки приставу, отправили в СИЗО

Суд по ходатайству следователя управления СКР по Курганской области заключил под стражу жительницу Шадринска, обвиняемую в даче взятки приставу-исполнителю, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, местная жительница передала приставу-исполнителю взятку на общую сумму более 390 тыс. руб. Он, помимо денежных средств, получил кондиционер, дорогостоящие смартфоны и комплект колес для автомобиля. Взамен госслужащий не взыскивал с жительницы Шадринска задолженность по кредитам в период с 2021 по 2024 годы, сославшись на отсутствие у нее имущества. Взяткодательница задержана, решается вопрос о заключении под стражу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», судебного пристава, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО. По уголовному делу продолжаются оперативные и следственные действия для закрепления доказательств и выявления других возможных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...