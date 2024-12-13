Жительницу Шадринска, обвиняемую в даче взятки приставу, отправили в СИЗО

Суд по ходатайству следователя управления СКР по Курганской области заключил под стражу жительницу Шадринска, обвиняемую в даче взятки приставу-исполнителю, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно данным следствия, местная жительница передала приставу-исполнителю взятку на общую сумму более 390 тыс. руб. Он, помимо денежных средств, получил кондиционер, дорогостоящие смартфоны и комплект колес для автомобиля. Взамен госслужащий не взыскивал с жительницы Шадринска задолженность по кредитам в период с 2021 по 2024 годы, сославшись на отсутствие у нее имущества. Взяткодательница задержана, решается вопрос о заключении под стражу.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», судебного пристава, обвиняемого в получении взятки, отправили в СИЗО. По уголовному делу продолжаются оперативные и следственные действия для закрепления доказательств и выявления других возможных эпизодов преступной деятельности фигурантов.

Виталина Ярховска