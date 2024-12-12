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В районе Новошахтинска уничтожили пять беспилотников

В Ростовской области, в районе Новошахтинска, ПВО сбили пять беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет. Системы ПВО продолжают работу», — написал глава региона.

БПЛА были уничтожены 12 декабря, около 22:00.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о завершении ремонта котельной в Таганроге, поврежденной во время ракетной атаки в ночь на 11 декабря.

Ева Китаева

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