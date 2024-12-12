В Таганроге завершили ремонт котельной, поврежденной во время ракетной атаки
В Таганроге завершены работы по ремонту поврежденных окон в здании котельной на ул. Циолковского. Об этом сообщила глава администрации города Светлана Камбулова в своем Telegram-кнале.
Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой
Сейчас котельная работает в штатном режиме.
Также глава города отметила, что в квитанциях за услуги ЖКХ за декабрь разместят Qr-код, который будет вести на адресный перечень укрытий.
Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке противника. В результате была повреждена котельная на ул. Циолковского, что привело к отключению теплоснабжения 27 многоквартирных домов.