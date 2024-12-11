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Суд не арестовал подростка, устроившего поножовщину в школе Краснодара

В отношении подростка, устроившего поножовщину в школе №94 в Краснодаре, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Суд отказался удовлетворить ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения школьника под стражу. Сейчас подростку запрещено выходить из дома с 21:00 до 08:00, уезжать за пределы Краснодарского края, общаться с людьми, которые проходят по уголовному делу, посещать школу. Также нельзя использовать средства связи и интернет, находиться в местах массового скопления людей и посещать развлекательные заведения. По первому требованию следователя и суда он обязан явиться.

Инцидент произошел 6 декабря в школе №94. 14-летний ученик напал с ножом на сверстников. Он подозревается в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Алина Зорина

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