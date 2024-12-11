Таганрог подвергся ракетной атаке: повреждены предприятие и котельная

Минувшей ночью Таганрог подвергся ракетной атаке противника. Повреждения получило промышленное предприятие, на парковке которого сгорели 14 автомобилей — сообщает в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Район атакованного предприятия оцеплен полицией, обследование территории проводят в радиусе 1 км. Кроме того, повреждена котельная на ул. Циолковского, это привело к отключению теплоснабжения 27 многоквартирных домов. Светлана Камбулова призвала граждан сохранять спокойствие и не подвергаться панике.