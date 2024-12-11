В Краснодаре прокуратура проверяет жалобы на работу лифта в многоэтажке

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара инициировала проверку сведений о неисправном лифте в многоквартирном доме по адресу: Восточно-Кругликовская, 42/3. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

О нерабочем состоянии лифта писали в соцсетях. Как уточнили в прокуратуре, в ходе проверки будет дана оценка соблюдению управляющей компанией ООО УК «Патриот» требований законодательства в сфере ЖКХ. Сейчас лифт функционирует исправно.

По итогам ранее проведенной проверки прокуратура выявила нарушения, включая неудовлетворительное санитарно-техническое состояние общего имущества, неисправность лифтов и домофонов в других домах. В результате юрлицо и ответственное должностное лицо были оштрафованы на общую сумму 300 тыс. руб. по ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирными домами).

Кроме того, ранее внесенное прокуратурой представление осталось неисполненным. На юридическое лицо возбудили дело по ст. 17.7 КоАП РФ (неисполнение требований прокурора). Материалы передали в мировой суд.

Ранее сообщалось, что на Кубани завершили капитальный ремонт более 650 многоквартирных домов. Специалисты установили в многоэтажках 108 новых лифтов и модернизировали более 50 инженерных систем.

Нурий Бзасежев