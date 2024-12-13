Сегодня исполняется 55 лет тренеру, трехкратному чемпиону мира по хоккею Сергею Федорову

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Федоров

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк:

— Дорогой Сергей! От всей души поздравляю с 55-летием! Твое имя вписано в историю хоккея золотыми буквами. Ты не просто вел свои команды за собой к большим титулам и громким победам, а был известен всему миру как эталон русского центрального нападающего. Особенно благодарен тебе за легендарный турнир, который навсегда останется в памяти всех русских болельщиков. Ведь именно ты был лидером, настоящим вожаком сборной России на чемпионате мира-2008, когда в год столетия ИИХФ мы победили канадцев в Канаде и после 15-летнего перерыва вернули себе титул лучшей команды мира. Далеко не все суперзвездные игроки становятся тренерами элитного уровня. Но тебе это блестяще удалось: возглавив ЦСКА, ты взял с нашим родным клубом два титула чемпиона России за два года. Убежден, что твой уникальный опыт и блестящий хоккейный интеллект и дальше будут работать на благо нашего любимого вида спорта. Хочу пожелать крепкого здоровья, новых успехов, побед и счастья твоей замечательной семье!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»