Свердловские больницы получили 23 машины скорой помощи

Автопарки больниц в Свердловской области получил 23 новые машины скорой помощи, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Транспорт приобрели за счет средств областного бюджета. Автомобили распредили между 18 больницами. По данным минздрава, по два автомобиля отправили в Верхнепышминскую центральную городскую больницу, Белоярскую ЦРБ, на Алапаевскую станцию скорой медицинской помощи, в ЦГБ Кушвы и в Верхнесалдинскую ЦГБ.

«В последние годы мы регулярно передаем больницам новые автомобили как для службы скорой помощи, так и для амбулаторного звена. На закупку крупной партии спецтранспорта, который сегодня отправится в самые разные города и сельские территории региона, из областного бюджета было направлено свыше 129 млн руб»,— сказал заместитель министра здравоохранения Свердловской области Андрей Шастин.

Напомним, в середине ноября губернатор региона Евгений Куйвашев сообщил, что в Свердловской области планируют построить и отремонтировать девять объектов здравоохранения. Он рассказал об этом во время представления областного бюджета на ближайшие три года на заседании заксобрания.

Ксения Тарских