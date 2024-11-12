В Свердловской области планируют отремонтировать и возвести девять больниц

В Свердловской области планируют построить и отремонтировать девять объектов здравоохранения. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время представления областного бюджета на ближайшие три года на заседании заксобрания, передают в департаменте информационной политики региона (ДИП).

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«В бюджете предусмотрены средства на дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры, как крупных профильных медучреждений, так и самого близкого к человеку — первичного звена»,— передают в ДИП. Речь идет об объектах здравоохранения, в том числе поликлиник, в Екатеринбурге, Березовском, Арамиле, Серове.

Полина Хабарова