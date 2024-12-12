Суд на Урале взыскал с детского сада 30 тысяч рублей из-за травмы ребенка

Чкаловский районный суд Екатеринбурга взыскал с детского сада 30 тыс. руб из-за травмы ребенка, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным ведомства, 6 июня в детском саду № 182 на ул. Симферопольская во время дневной прогулки ребенок в присутствии воспитателя качался на качели, спрыгнул с нее и ударился рукой о землю. Момент падения воспитатель не видела.

Ребенка госпитализировали в ГАУЗ Свердловской области «Детская городская клиническая больница № 9». У него диагностировали перелом левого предплечья в средней трети.

«Согласно акту расследования несчастного случая с воспитанником дошкольного учреждения, лицом, допустившим нарушения законодательных и иных нормативных правовых и локальных актов, явившихся причинами несчастного случая, признана воспитатель»,--сообщили в пресс-службе.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Каменске-Уральском (Свердловская область) коллекторы пытались взыскать долги через заведующую детского сада, в котором работал должник. Микрокредитной компания выплатила штраф в 50 тыс. руб.

Ксения Тарских