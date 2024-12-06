В Свердловской области коллекторы отправляли требования через заведующую детсада

В Каменске-Уральском (Свердловская область) коллекторы, которые пытались взыскать долги в пользу микрокредитной организации, направляли требования через заведующую детского сада, в котором работал должник. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ ФССП (главное управление федеральной службы судебных приставов) по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Жительница Каменска-Уральского заключила с микрофинансовой организацией договор, взяв деньги в долг. По договору образовалась задолженность, и сотрудники микрокредитной компании начали направлять письма на рабочую почту в детский сад.

ГУ ФССП провела проверку, установив, что в соответствие с действующим федеральным законодательству, запрещено раскрытие данных о должнике неограниченному кругу лиц. По отношению к ООО МКК «Канч» составили протокол об административном нарушении по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Организация выплатила штраф в 50 тыс. руб.

Анна Капустина