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На тюменской трассе в ДТП с пятью машинами пострадали два человека

На 194 км федеральной трассы Тюмень — Омск столкнулись автомобили «КамАЗ», Lexus, Lada Granta, Lada Priora и «Газель». Как сообщили в региональной ГИБДД, в результате ДТП пострадали 45-летний водитель Lada Granta и 70-летний водитель Lada Priora.

Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

Фото: Пресс-служба ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным, водитель Lada Granta, выезжая с второстепенной дороги на федеральную трассу, не уступил преимущество в движении автомобилям, движущимся по ней.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Движение транспорта организовано в реверсивном движении.

Напомним, ранее в тюменской деревне Дударево произошло ДТП, в котором автобус въехал в опору ЛЭП. Пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних.

Виталий Красиков

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