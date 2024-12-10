В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Тюменском районе, на ул. Созидателей, 11 в деревне Дударево, произошло ДТП, в котором автобус въехал в опору ЛЭП, пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

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По предварительным данным ГИБДД Тюменской области, 53-летний водитель автобуса «ЛИАЗ» 89-го маршрута не справился с управлением, из-за въехал в опору ЛЭП. В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров. Четверо из них — 7-летний мальчик, 17-летняя девушка и женщины 54-х и 69-ти лет — получили травмы.

Прокуратура Тюменского района организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований ПДД и организации пассажирских перевозок.

Анастасия Таначева