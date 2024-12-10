Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Тюменском районе, на ул. Созидателей, 11 в деревне Дударево, произошло ДТП, в котором автобус въехал в опору ЛЭП, пострадали четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних. Прокуратура начала проверку, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Предыдущая фотография
В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Фото: ГИБДД Тюменской области

Следующая фотография
1 / 3

В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Фото: ГИБДД Тюменской области

В Тюменской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

Фото: ГИБДД Тюменской области

По предварительным данным ГИБДД Тюменской области, 53-летний водитель автобуса «ЛИАЗ» 89-го маршрута не справился с управлением, из-за въехал в опору ЛЭП. В момент ДТП в автобусе находились 10 пассажиров. Четверо из них — 7-летний мальчик, 17-летняя девушка и женщины 54-х и 69-ти лет — получили травмы.

Прокуратура Тюменского района организовала проверку, в ходе которой даст оценку соблюдению требований ПДД и организации пассажирских перевозок.

Анастасия Таначева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...