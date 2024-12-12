В Сочи экс-сотрудник получил 343 тысячи рублей за неиспользованные дни отпуска

Решение суда Сочи восстановило нарушенные трудовые права сотрудника организации после вмешательства прокуратуры. В пользу работника взыскали 343 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокуратура Сочи провела проверку и выявила нарушение трудовых прав местного жителя. Специалисты установили, что за время своей трудовой деятельности работник 166 раз выходил на работу в выходные и праздничные дни с правом на отгулы. Однако воспользоваться положенным отдыхом работник не смог из-за расторжения трудового договора по соглашению сторон.

Для защиты нарушенных прав прокуратура направила исковое заявление в Центральный районный суд Сочи с требованием взыскать с работодателя компенсацию за неиспользованные дни отдыха. Суд полностью удовлетворил иск, обязав работодателя выплатить бывшему работнику 343 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что суд обязал сочинского застройщика выплатить 1 млрд руб. в качестве компенсации за причиненный экологический ущерб. Четвертый кассационный суд общей юрисдикции подтвердил обоснованность требований, выдвинутых Сочинской межрайонной природоохранной прокуратурой.

Мария Удовик