1000 памятных открыток в музеи и СМИ мира отправили российские музей и банк

Государственная Третьяковская галерея и ВТБ запустили акцию, приуроченную к выставке «Передвижники» и открытию нового корпуса музея на Кадашевской набережной в Москве.

Одна тысяча памятных открыток будет отправлена в 500 ведущих художественных галерей и наиболее крупных музеев из 52 стран мира и в 500 средств массовой информации, работающих в 107 странах, как символ значимости непрекращающегося культурного диалога с Россией в международном пространстве.

Памятная открытка создана иллюстратором Анной Васильевой, известной своими работами для детских книг и афиш театров, легким и непосредственным стилем рисунка. В 2021 году она вошла в шорт-лист крупнейшей международной премии World Illustration Awards. Учитывая, что у Третьяковской галереи довольно обширная география зданий и филиалов в столице, сюжет для открытки сложился сам собой — показать расположение нового здания относительно всех остальных филиалов на карте Москвы — а точнее, района Якиманка, где сосредоточено большинство построек. Таким образом, у посетителей первой выставки в новом здании остался на память сувенир, напоминающий о посещении не только знаковой экспозиции, но и нового здания музея, открытие которого после почти 20 лет строительства стало историческим событием в культурной жизни России.

«Третьяковская галерея — главный музей национального искусства России, отражающий его уникальный вклад в мировую культуру. Мы гордимся самобытным гением русских художников, он вносит весомый вклад в формирование национальной культурной идентичности. Мы много лет поддерживаем проекты по популяризации культуры внутри страны и за рубежом, и каждый раз мы вдохновляемся богатым наследием России. В предновогоднее время мы рассказываем о нашем проекте самым авторитетным коллегам по всему миру и приглашаем их в новую сокровищницу Третьяковской галереи»,— сказала старший вице-президент банка ВТБ Наталья Кочнева.

Идея проекта продолжает традиции передвижников XIX века, которые стремились сделать искусство доступным каждому, независимо от его статуса или местонахождения. Для этого они устраивали выставки изобразительного искусства по всей России. Проект придает этой миссии международный масштаб, говоря о ценности искусства вне рамок и границ.